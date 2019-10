ورود ارتش آمریکا به دیرالزور سوریه

به گزارش اسپوتنیک به نقل از واشنگتن پست، ارتش ایالات متحده، شروع به ورود به استان دیرالزور سوریه از سمت عراق کرده اند. طبق منابع این نشریه، سربازان اضافی اعزام شده به سوریه به منظور جلوگیری از کنترل میادین نفتی به دست داعش و یا سایر گروه های تروریستی می باشد.

© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation