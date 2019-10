به گزارش اسپوتنیک، واشنگتن پست در گزارشی نوشت که منبع نشت اطلاعات محرمانه درباره آزمایشات سلاحهای پیشرفته روسی و چینی دریافت شده توسط دولت ایالات متحده به مطبوعات، هنری فرس از اداره اطلاعات وزارت دفاع ایالات متحده است.

