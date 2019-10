سیستم های هجومی روسیه بر هر سیستم دفاعی موشکی غلبه خواهند کرد

به گزارش اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در مصاحبه با خبرگزاری ها اعلام کرد : " ما بر روی سیستم های هجومی ای کار خواهیم کرد که مطمئناً بر هرگونه سیستم دفاعی موشکی غلبه خواهد کرد. ما این کار را انجام خواهیم داد، ااین مسئله اکنون نیز کاملاً واضح است، زیرا سیستم های دفاع موشکی در برابر موشک های بالستیک که در طول یک مسیر بالستیکی (پرتابه ای) پرواز می کنند، عمل می کنند، و ما علاوه بر اینکه بارها این سیستم ها را بهینه سازی کرده و تکامل داده ایم، همچنین سلاح های دیگری را ساخته ایم که هنوز هیچ کشور دیگری در جهان آنها را در اختیار ندارد. "

© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation