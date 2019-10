تغییر پروفایل گرتا تونبرگ در توییتر پس از ارزیابی پوتین

به گزارش اسپوتنیک حالا تونبرگ در معرفی خود در توییتر می نویسد:" نوجوان مهربان اما دارای اطلاعات اندک" (A kind but poorly informed teenager)

پوتین دیروز گفت بهره برداری از کودکان و نوجوانان حتی برای رسیدن به اهداف نجیبانه را کارغلطی می داند و ابراز عقیده کرد که گرتا دختر خوب و بسیار صادقی است اما به وی توضیح نداده اند که جهان معتصر بغرنج و چند چهره است.

پیشتر گرتا تونبرگ تحت تاثیر ارزیابی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در پروفایل خود از سخنرانی وی در سازمان ملل چنین نوشته بود:" دختر بسیار خوشبختی دارای آینده درخشان و عالی" (A very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future)

گرتا تونبرگ هفته گذشته در سخنرانی احساساتی خود در اجلاس زیست محیطی سازمان ملل اعلام کرددر حالی که رهبران جهان درباره پول و رشد اقتصادی بحث می کنند، مردم می میرند و سیستم های زیست محیطی از بین می روند.

این نوجوان 16 ساله در سال 2018 به همراه همکلاسی های خود به پارلمان سوئد رفته و خواستار تشدید مبارزه با اغییر آب و هوا در جهان شد و به این ترتیب آغاز گر یک حرکت جهانی برای دفاع از محیط زیست و جاوگیری از تغییر آبو هوا در کره زمین شد.