تحریم های جدید آمریکا علیه چین به خاطر کمک به ایران

به گزارش اسپوتنیک، مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا ضمن اعلام این مطلب این تحریم ها در چارچوب فشار اقتصادی حداکثری بر حکومت ایران و حامیان آن اعمال می شود.

وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد محدودیت های جدید در راستای "محروم کردن رژیم ایران از درآمدهای فوق العاده مهم خود" اعمال می شوند.

تحریم های جدید شرکت های چینی Kunlun Holding Company و COSCO Shipping Tanker (Dalian) را در بر می گیرند که صاحب شرکت های تحت تحریم های سابق China Concord Petroleum Co., Limited ، Kunlun Shipping Company Limited، Pegasus 88 Limited، COSCO Shipping Tanker (Dalian) و Seaman & Ship Management Co, Ltd است.

علاوه بر این علیه 5 نفر از کارکنان این شرکت ها نیز تحریم هایی اعمال شده است.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا پس از حمله موشکی و پهپادی به تاسیسات نفتی عربستان، دستور تشدید محسوس تحریم ها علیه ایران را صادر کرده است.

در تاریخ 14 سپتامبر 2019، تاسیسات نفتی شرکت آرامکو سعودی در شرق عربستان با چندین هواپیمای بدون سرنشین مورد حمله قرار گرفتند. مسئولیت این حمله را حوثیان یمنی برعهده گرفتند. اما "ائتلاف عربی" در حال جنگ در یمن به رهبری عربستان سعودی ، ایران را مسئول حمله به تأسیسات نفتی عربستان می داند. وزیر امور خارجه آمریكا ، مایك پمپئو نیز ایران را مقصر دانسته و در این راستا به عربستان سفر نمود. وزیر دفاع و دیگر مقامات ایران این اتهام را اکیدا رد کرده اند. براساس اعلام آژانس بین المللی انرژی، این حادثه در عربستان سعودی در حال حاضر به جدی ترین وقفه در تأمین نفت در تاریخ منجر شده است، حتی برخی از ناظران می گویند خسارات حمله به آرامکو، بیش از خسارات ناشی از انقلاب اسلامی در ایران در سالهای 1978-1979 و تحریم نفت پس از جنگ اعراب و اسرائیل در سال های 1973-1974 بوده است.