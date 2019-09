تجهیز خودروهای زرهی ارتش استرالیا به تکنولوژی الکتریکی و هیبریدی

به گزارش اسپوتنیک، مهندس برق و مکانیک سلطنتی و نماینده شرکت Future Land Warfare سرگرد متیو وود، پیش بینی کرده که عمده تجهیزات و وسایل نقلیه و زرهی ارتش نیروی زمینی استرالیا از سوخت های فسیلی به برقی تغییر خواهند کرد.

از دیدگاه این کارشناس که در مقاله The future of electric and hybrid technology آورده شده است، انتقال وسایل و ادوات جنگی به سوخت ها ی غیر فسیلی و استفاده از الکتریک و تکنولوژی هیبرید به وزارت دفاع استرالیا این امکان را می دهد تا بتواند خود را بروز رسانی کند. از آنجا که تکنولوژی این نوع موتورها در مقایسه با موتور ماشین های احتراق از داخل به سرعت و به راحتی میسر نیست، نیازمند زمان بیشتری برای راه اندازی خواهد بود.

مزایای فن آوری الکتریکی یا ترکیبی برای وسایل نقلیه بیشتر از راندمان سوخت است و به سازمان هایی مانند ارتش، فرصت های واقعی می دهد تا بتوانند توانایی های قدرت کنونی و آینده خود را توسعه دهند. با توجه به موقعیت جغرافیایی استرالیا و مسافتهای گسترده در داخل کشور، می فهمم که چرا روند جابجایی تکنولوژی به اتومبیل های برقی خیلی کند است، اما اگر این لحظه را از دست دهیم، برای مدتی طولانی و با هزینه بالا گریبان گیر می شویم.

از جمله مزایای وسایل نقلیه برقی برای نیازهای نظامی می توان به حذف مخازن سوخت که عاملی برای کاهش آسیب پذیری تجهیزات و عدم وابستگی به تأمین سوخت و روان کننده ها و همچنین شتاب آنی که موتورهای الکتریکی بر خلاف ICE دارند اشاره کرد. همچنین به گفته این متخصص، برای نگهداری از تجهیزات الکتریکی زمان کمتری مصرف می شود.

وود در مقاله خود، خطاب به دولت استرالیا بر لزوم انتقال زود هنگام به اتومبیل های برقی، یا حداقل اتومبیل هایی با موتورهای هیبریدی تأکید کرد تا در زمره کشورهای عقب مانده فنی قرار نگیرد.