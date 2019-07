پاسخ اردوغان به اولتیماتوم آمریکا به ترکیه در خصوص اس-400

به گزارش اسپوتنیک به نقل از Hurriyet Daily News، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد که مقامات ایالات متحده باید در مورد تحریم ها علیه ترکیه به خاطر سامانه موشکی زمین به هوای اس-400 از روسیه احتیاط کنند.

اردوغان یادآور شد زمانی که از فروش سیستم های آمریکایی پاتریوت به آنکارا امتناع شد، ترکیه به روسیه روی آورد. به گفته وی، استفاده کامل از سیستم‌های اس-400 باید در بهار (آپریل 2020) آغاز شود.