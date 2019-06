بازگشت میلیارد ترکی از آمریکا؟

به گزارش اسپوتنیک به نقل از نشریه ژاپنی « Nikkei»، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه اعلام نمود که آمریکا نمی تواند مطابق با قانون CAATSA، علیه ترکیه به دلیل خرید سامانه «اس-400» روسی تحریم هایی وضع کند، زیرا آنکارا این قرارداد را قبل از تصویب این قانون به امضا رسانده بود.

اردوغان که برای شرکت در اجلاس گروه « جی 20» وارد ژاپن شده است گفت:«قانون CAATSA را نمی‌توان در رابطه با ترکیه اجرایی کرد، زیرا قبل از تصویب آن ما قرارداد خرید سامانه پدافند هوایی «اس-400» را به امضا رسانده بودیم. در آن زمان قانونی مرتبط با CAATSA وجود نداشت.