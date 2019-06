به گزارش اسپوتنیک، سرگئی چمیزوف، رئیس شرکت روس تک اعلام کرد که تحویل سامانه زمین به هوای اس-400 به ترکیه از دو ماه دیگر آغاز خواهد شد.

