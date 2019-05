هدیه اپراتورهای تلفن همراه ایران به مشترکین به مناسبت جشن ارتباطات

View this post on Instagram

. تنها ۱۲ ساعت تا جشن ارتباطات ۹۸ باقی مونده، قراره از چهار دستاورد مهم رونمایی کنیم. اپراتورهای تلفن همراه تصمیم گرفتند به مشترکین خود یک گیگابایت اینترنت برای سپاس از تمامی حمایت‌های مردم هدیه بدهند که فردا جزئیاتش اطلاع‌رسانی خواهد شد. پسرم شنیده و میگه: کاش روز خودرو بود:)

