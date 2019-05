هشدار تسلیحاتی آمریکا به اروپا

به گزارش اسپوتنیک به نقل از El Pais، آمریکا به اروپا هشدار داد که اگر اتحادیه اروپا به توسعه پروژه های دفاعی خود بپردازد با عواقب سنگین اقتصادی و سیاسی روبرو خواهد شد.

ایالات متحده جلب طرف ثالث به پروژه های دفاعی در شرایط حفظ مالکیت فکری را برای اروپا ممنوع کرد.