پاکت فوق سری و کلاه گیس در اولین پیام اینستاگرامی سازمان سیا + عکس

به گزارش اسپوتنیک، در اولین عکس سازمان سیا در اینستاگرام، میز کاری دیده می شود که در روی آن دفتر های یادداشت، چند عکس و پاکتی به چشم می خورد که در روی آن نوشته شده: "فوق سری" و در کنار آن مبل و رویش کلاه گیس قرار دارد.

زیر عکس نوشته شده: "من با چشم کوچکم جاسوسی می کنم" (I spy with my little eye)که جمله ای از یک بازی برای بچه ها است که در آن کودک باید حدس بزند که صحبت درباره چه شیئی است.

به گزارش روزنامه واشنگتن پست سخنگویان سازمان سیا می گوید حساب کاربری در اینستاگرام در استخدام آمریکاییان با استعداد در این سازمان اطلاعاتی و در میان نهادن تاریخ سیا با مردم کمک خواهد کرد.

تعداد دنبال کنندگان اینستاگرام سازمان سیا به بیش از 5 هزار نفر رسیده است. حالا این سازمان اطلاعاتی در شبکه های یوتیوب، Flickr، فیسبوک و توئیتر نیز حضور دارد.