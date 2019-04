تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی در ایران

View this post on Instagram

امروز ۲۵فروردین ۹۸ درجلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی موضوع اهمیت بیمه حوادث طبیعی وضرورت انجام همگانی آن موردتأکید قرارگرفت.این موضوع برای من از آن جهت اهمیت بیشتر ی دارد که از ۱۶سال پیش دنبال تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی بودم.در دور اول مسؤلیتم دربیمه مرکزی درسال ۸۲ موضوع تشکیل صندوق را به صورت لایحه به دولت وقت ارائه کردیم لایحه ازآن سال دررفت وبرگشت بین بیمه،دولت ومجلس بودو تلاش مسؤلین وقت بعداز من دربیمه مرکزی هم به نتیجه نهایی نرسید. نهایتاً در دور دوم مسؤلیت من دربیمه مرکزی درسال ۹۶ به تصویب مجلس رسید،اما،به خاطر ابهاماتی که شورای محترم نگهبان در مورد بارمالی آن مطرح کرد به دولت اعاده شدو…اینک با مباحث انجام شده درجلسه امروز شورای هماهنگی اقتصادی مطمئن شدم با پیگیری وزیر محترم اقتصاد و بیمه مرکزی بعد از ۱۶سال وبا توجه به حادثه خیز بودن کشورمان ،این صندوق تأسیس وکار خود را با راهبری بیمه مرکزی برای خدمت رسانی به مردم شروع خواهد کرد.

