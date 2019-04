مشکلات رقابتی آمریکا در بازار سلاح مشکل ناتو نیست

به گزارش اسپوتنیک، عمر چلیک، سخنگوی حزب عدالت و توسعه ترکیه در اظهار نظری در خصوص واکنش ایالات متحده به خرید سیستم دفاع هوایی اس-400 توسط آنکارا از روسیه گفت: ایالات متحده نباید مشکلات رقابتی خود در بازار سلاح را به ناتو تحمیل کند.

