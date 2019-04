View this post on Instagram

‌‌ سرلشکر سلیمانی، روز گذشته در #خوزستان: جوانانی که سنشان اقتضا نمی‌کرد جهادِ زمان دفاع مقدس را درک کنند و امروز نیز خیلی اصرار دارند که به‌عنوان #مدافع_حرم در جبهه حضور پیدا کنند، به نظر من باید بیایند به خوزستان؛ چراکه حادثه اخیر یک دفاع از حرم است. هیچ‌چیزی بالاتر از حفظ #کرامت_انسان نیست. ۹۸/۱/۱۸

