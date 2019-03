انتقاد محسن رضایی از عملکرد دولت در مواجه با سیل و زلزله

View this post on Instagram

جوانان گمیشان از یک فاجعه بزرگ جلوگیری کردند. سیل #گلستان از سمت آق قلا به سوی شهر گمیشان در حرکت بود، ولی قبل از آن که به گمیشان برسد، جوانان شهر با پرکردن کیسه ها از شن و خاک و کار گذاشتن آنها درکنار آبراه ها به هدایت سیل به بیرون از شهر مشغول شدند. خوشبختانه از دیشب و با اعلان این هشدار که «خطر، گلستان را تهدید می کند» مسؤولان مربوط هرچند با تأخیر بسیج شدند و درحال کنترل بحرانند. سپاه استان ازسوی ستاد بحران مأموریت یافته است خط آهن را که موجب جمع شدن آب در شهر آق قلا و منطقه شده، بشکافد تا آب از شهر خارج شود. متأسفانه دولت، دائما در رویارویی با زلزله و سیل غافلگیر می‌شود و توانایی پیش‌بینی و پیش‌گیری حوادث را نیافته است.

A post shared by محسن رضایی (@rezaee_ir) on Mar 23, 2019 at 8:57am PDT