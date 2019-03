همدردى ما با همه كسانى است كه عزيزان خود و يا خانه هايشان را در سيل #گلستان و #مازندران از دست داده اند.ما آماده ارسال كمك مورد نياز هستيم

Our sympathies are with all those who lost their loved ones or their homes in #Golestan, #Mazandaran floods. Ready to support if needed.