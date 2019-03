نرخ ارز در ایران واقعی نیست

View this post on Instagram

امروز سوم فروردین ۹۸بازدید سرزده و تبریک سال نو به همکاران صرافی های منتخب بانکها که درحال تأمین نیازهای ارزی هموطنان در ایام تعطیل هستند.

