برگزاری کنسرت ده هزار نفری در مصر + ویدئو

به گزارش اسپوتنیک، کنسرت گروه راک آمریکایی رد هات چیلی پپرز توسط وزارت گردشگری مصر در مقابل هرم بزرگ جیزه برگزار شد.

این گروه آمریکایی کنسرت خود را با آهنگ "Can't Stop" از آلبوم " By The Way" که در سال 2002 منتشر شده است، آغاز کرده و در ادامه نیز به اجرای ترانه‌های معروف خود از قبیل " Californication" و " Dark Necessities" پرداختند.

به گزارش رویترز، مقامات مصر در تلاش هستند تا محبوبیت از دسته رفته مصر در میان گردشگران را که پس از ناآرامی‌های سال 2011 حاصل شده است، به این کشور بازگردانند.

این کنسرت در حضور بیش از 10 هزار نفر از 67 کشور جهان برگزار شد.

رد هات چیلی پپرز (Red Hot Chili Peppers) نام یک گروه آلترناتیو راک دهه ۸۰ و ۹۰ میلادی است. این گروه آمریکایی در سال ۱۹۸۳ در لس آنجلس تأسیس گردید. این گروه تا کنون برنده ۷ جایزه گرمی شده ‌است.