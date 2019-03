انتقاد جهانگیری از تخریب دولت

View this post on Instagram

. در جريان سفر امروز به شهرستان گرمسار استان سمنان بزرگترین واحد صنعتی و معدنی مکانیزه تولید سرب کشور، فاز اول اکتشاف و بهره برداری از معدن مس طرود و نوسازی قدیمی‌ترین صنعت ذوب مس کشور از مجموعه طرح هاي صنعتي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و همچنین کشتارگاه صنعتی طیور سیمرغ آسیا همزمان با ۱۱۰ طرح اشتغال پايدار روستایی در اين استان مورد افتتاح قرار گرفت.

