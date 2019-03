رضایی: دولت خودش را به خواب زده است

View this post on Instagram

. بودجه ٩٨ را در هیأت عالی نظارت بررسی کردیم. دولت و #مجلس نزدیک به سه چهارم بودجه را در شرکت های دولتی بسته اند که دراختیار مدیران است. بخش اعظم بودجه عمومی هم دراختیار دولت قرار دارد. ازاین مقدار چیزی در حدود ده درصد عمرانی است. این بودجه، هیچ تناسبی با شرایط تحریمی و #جنگ_اقتصادی ندارد. اولا صرفه جویی در آن دیده نشده است. ثانیا مشارکت مردمی در آن ضعیف دیده شده است. ثالثا کسری بودجه را تشدید می کند. بودجه ٩٨ نشان می دهد که دولت، خودرا به خواب زده است.. #محسن_رضایی

