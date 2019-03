هیچ کس حق ندارد ترکیه را از خرید اس-۴۰۰ منع کند

به گزارش اسپوتنیک، مولود چاووش‌ اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه، گفت که فشار اعمال شده بر آنکارا در ارتباط با خرید سامانه زمین به هوای روسی اس-۴۰۰ غیر مجاز است و کشورهای ثالث نباید در این امر دخالت کنند.

