اعطای جایزه «Atomexpo Awards» در همایش«Atomexpo ـ 2019»

به گزارش اسپوتنیک، «Atomexpo Awards» ، جایزه بین المللی حرفه ای است که به خاطر ادای سهم در پیشبرد فناوری های هسته ای برای سعادت بشریت اهدا می شود.

مسابقه برای اعطای جایزه «Atomexpo Awards» در پنج زمینه برگزار می شود:

ـ فناوری های اتمی برای زندگی بهتر (Nuclear Technologies for better life) ـ بهترین طرح ها در زمینه استفاده از فناوری های هسته ای در خارج از صنعت تولید انرژی از جمله پزشکی هسته ای، فناوری ها در زمینه ایمنی، کنترل غیر تخریبی و فناوری های تبدیلی؛ـ «نوآوری ها برای آینده» (Innovations for the Future) ـ تحول ساز ترین و نوآورانه ترین طرح های تکنولوژیک در زمینه احداث، بهره برداری و خارج کردن از بهره برداری تاسیسات انرژی اتمی و طرح ها در زمینه ماشین سازی اتمی؛

ـ «بهترین استارت» (Best launch)ـ بهترین طرح ها در رابطه با راه اندازی برنامه ملی در زمینه انرژی اتمی.

ـ «ارتباطات عمومی» (Public Communication) ـ ثمربخش ترین طرح های ارتباطات؛

ـ «پیشبرد سرمایه انسانی» (Human Capital Development) ـ بهترین طرح ها در راستای پیشبرد منابع انسانی برای برنامه های انرژی هسته ای.

پنج هیئت مستقل داوران به رهبری کارشناسان انرژی اتمی جهان، از جمله، لوئیس اچواری، مدیر کل سابق آژانس انرژی اتمی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، تاکویا خاتوری، مشاور همایش صنعت اتمی ژاپن (JAIF)، هانری پروگلیو، عضو شورای مدیران شرکت سهامی "آکویو نوکلیر" و Fennovoima Ltd برندگان در هر زمینه را تعیین خواهند کرد.

درخواست های شرکت در مسابقه تا 15 مارس 2019 پذیرفته خواهد شد. در سایت همایش http://2019.atomexpo.ru/pages/reglament_provedeniya_konkursa) می توان با مقررات شرکت در مسابقه آشنا شده و درخواست آنلاین را تقدیم کرد.