سفر کیم کارداشیان به اسرائیل

به گزارش اسپوتنیک، این بازیگر جذاب آمریکایی در اواسط ماه مارس به همراه کانیه وست، همسرش و فرزندان خود مدت چهار روز را در اسرائیل خواهد بود. همچنین کورتنی کارداشیان ، خواهر خانم کیم به همراه اعضای خانواده اش همراه وی خواهد بود. رسانه های اسرائیلی اطلاع می دهند همه آنها در تهیه بخشی از نمایش «Keeping Up with the Kardashians» شرکت خواهند کرد.

کیم کارداشیان پیشتر 30 میلیون دلار در برند اسرائیلی «Carolina Lemke» سرمایه گذاری کرده بود و حالا برای آغاز تولید مدل جدید عینک های آفتابی آماده می شود که از جمله در بازار آمریکا فروخته خواهد شد.

کیم در سال 2015 برای اولین بار به اسرائیل سفر کرد تا دختر ارشدش را در اورشلیم غسل تعمید بدهد.