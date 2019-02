واکنش محسن رضایی به قتل یک کودک در مدینه

View this post on Instagram

. چهارشنبه، پس از غروب در منطقه « #حل_التلال» مدینه منوره، مردی حدودا ۴٠ ساله، کودکی ٧ ساله را با شیشه ای که از مغازه شکسته بود، در برابر چشمان مادرش سر برید. #مادر دچار شوک عصبی شد و به کما رفت. قاتل، محاصره و دستگیر و به پلیس تحویل داده شد، اما پلیس #سعودی تا کنون هیچ حرفی از تابعیت قاتل و علت قتل فاجعه بار کودک نزده است. از دمشق تا ترکیه و مدینه، آتش جنایات #آل_سعود که زمانی به دست #داعش در دمشق و بغداد، روزی با قتل فجیع #خاشقچی در ترکیه و امروز با سربریدن کودکی معصوم در مدینه شعله ور می شود، سلسله ای از حوادث ضد بشری را رقم زده که در سرزمین های اسلام و با مرکزیت آل سعود از خباثت و مزدوری آنان برای دشمنان اسلام پرده بر می دارد. #محسن_رضایی

