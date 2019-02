پاسخ تند مهاجم تیم ملی به بهداد سلیمی

View this post on Instagram

. ورزشكار محترم همين بس که شما در المپیک ریو حذف شدى و مانند مدال آوران، پاداش ریالی و ارزی و سکه‌های دولت و کمیته ملی المپیک و بخش خصوصی را دریافت کردى، چطور به خودت اجازه می‌دهى ما بازيكنان تیم ملی فوتبال را که با جان و دل، برای ارتقا فوتبال كشورمان جنگیده‌ايم و دو ماه است شدیدترین فشارها را تحمل كرديم، بی غیرت بنامى. ضمنا طى اين چند سال اخير تيم ملى فوتبال مبلغى نزديك به بيست ميليون دلار ارز اورى به كشور داشته اما شخص شما چه!؟ آقای سلیمی مگر شما بابت توهین به داوران، نامه رسمی عذرخواهی به فدراسیون جهانی وزنه بردارى ننوشتی؟ پس چرا به بهانه ناداوری، مثل بقیه مدال آوران از رییس جمهور پاداش گرفتی؟ مگر تیرماه امسال نگفتی که اگر پاداش‌ها کم شود، در مسابقات جهانی شرکت نمی‌کنی؟ لطفاً احترام خودت را نگه دار. چطور به خودت اجازه می‌دهی ما را فاسد و بی غیرت و بی وطن بنامی؟ اگر فكر ميكنى حقی از شما ضایع شده است، از فدراسیون مربوطه و وزارت ورزش و کمیته المپیک پیگیری کنید و حقتان را بگیرید. اما هرگز حق نداری به ما توهین کنید.

