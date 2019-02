کشف موجودی عجیب در خوزستان + ویدئو

View this post on Instagram

‼️ #موجود عجیبی که در #سیلاب #خوزستان کشف شد!!. 🔸کشف یک #ماهی (#کسولوتل) که دست و پا دارد، می‌خندد و قادر به بازسازی دوباره اعضای بدنش هست در خوزستان!! ‌ 🔹کارشناسان گفته‌اند کشف این موجود در خوزستان نشان دهنده #تاریخ_کهن این سرزمین است، چرا که کسولوتل که دست و پا دارد و می‌خندد از بازماندگان #عصر_ژوراسیک است و اندازه کوچک آن فقط در #مکزیک دیده شده.. 🔹این #موجود_عجیب از #اکسولوتل در حال انقراض است، این ماهی قادر به بازسازی و ترمیم پا، دم، چشم، مغز و هر بخشی از اندام و اعضاء خود است!!!. 🔸به دلیل خطر انقراض که برای این ماهی وجود دارد برنامه حفاظت بین‌المللی راه اندازی شده…………… ‌… #عجایب موجودات_عجیب #جالب #جانوران #حیوانات #کلیپ_خفن #کلیپ_جالب #دیدنی #سیل #شگفت_انگیز #ایران #نیوز365

