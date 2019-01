مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد کنوانسیون پالرمو به نتیجه نرسید

View this post on Instagram

امروز شنبه ۶بهمن ۱۳۹۷موضوع اختلافی بین مجلس وشورای نگهبان، یعنی لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو، دردستورکار مجمع تشخیص مصلحت نظام بود.بحث های جدی وخوبی انجام گرفت.این جانب نیز به عنوان رئیس بانک مرکزی و مقام مسؤل امور پولی وبانکی توضیحات مبسوطی درمورد اهمیت وابعاد تأثیرات آن بر مبادلات بانکی وپولی بین المللی کشور ارائه دادم.تصمیم گیری به علت نیاز به بررسی بیشتر به جلسه بعدی موکول شد.مطمئن هستم اعضای محترم مجمع با در نظر گرفتن مصلحت کشور ، تصمیم مناسب راخواهند گرفت

A post shared by عبدالناصر همتى (@abdolnaser_hemmati) on Jan 26, 2019 at 2:12am PST