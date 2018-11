سفارت روسیه از واشنگتن خواست افراد تحت قیمومت خود را آرام کند

به گزارش اسپوتنیک، سفارت روسیه در آمریکا از واشنگتن خواست «افراد تحت قیمومت خود را آرام کند» تا مانع از بروز حوادثی مانند حمله به سفارت روسیه در اوکراین شود.

در اعلامیه منتشره در صفحه سفارت در «فیس بوک» آمده است:«همکاران ما در کی یف و کنسولگری های روسیه در اوکراین دائما با رفتار خشونت آمیز از سوی نئونازی های ملی گرا و رادیکال مواجه می شوند که باید به این کار پایان داده شود».