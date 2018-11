دلیل نفرت غرب از روسیه

به گزارش اسپوتنیک، این مطلب را تی جی کولز و متیو الفورد، دانشمندان علوم سیاسی بریتانیا در کتاب خود "Union Jackboot: What Your Media and Professors Don't Tell You About British Foreign Policy" اعلام کرده اند که نشریه CounterPunch بخشی از آنرا منتشر کرده است.

این کتاب که از سوالات تحریک آمیز الفورد و پاسخ های کولز تشکیل شده، درباره روابط آمریکا و بریتانیا با روسیه است. این کارشناسان سیاسی ادعا می کنند که واشنگتن با تمام نیرو تلاش می ورزد سرکردگی خود را حفظ کند اما مسکو با سرکشی مانع حاکمیت نظم نئولیبرالی است.

کولز معتقد است بریتانیا از اوایل قرن بیستم میلادی روسیه را دشمن خود می داند و تاریخ دانان بریتانیا این دوره را "جنگ سرد اول" می نامند. در آن زمان دو کشور در حال نبرد بر سر منابع استراتژیک و راه های تجاری بودند و روسیه پس از به قدرت رسیدن بلشویک ها همچنین از لحاظ عقیدتی خطرناک شد. این یک تهدید واقعی برای غرب شد. در واقع غرب از روسیه نفرت دارد چون روسیه حرف گوش کن نیست و دستورات را رعایت نمی کند.

به عقیده کارشناسان سیاسی بریتانیایی ،پس از کنار رفتن بوریس یلتسین از سمت ریاست جمهوری روسیه، مسکو به سوی "ملی گرایی اقتصادی" حرکت کرده و بازارهایش دیگر آزاد نبودند و شرکت های آمریکایی با حقوق گمرکی جدیدی در آنجا روبرو شدند. هدف واقعی در رابطه با مسکو حفظ سرکردگی اقتصادی آمریکا و فرهنگ بازار آزاد است و این درحالی است که خود امریکا کمافی السابق سیاست حمایت از صنایع داخلی خود را دنبال می کند.

روابط روسیه و کشورهای غربی از جمله به دنبال وخیم شدن اوضاع اوکراین و مسائل کریمه به روبه تیرگی کشید و غرب، روسیه را به دخالت در اوضاع این کشور متهم ساخته و تحریم هایی را علیه مسکواعمال کرد.

در همین حال مسکو نیز به اقدامات تلافی جویانه دست زده و ضمن تحریم واردات از این کشور ها، محصولات داخلی را جایگزین کالاهای وارداتی از این کشورها کرد.

کریمه پس از همه پرسی مارس 2014 که در آن حدود 97 درصد مردم به پیوستن به ترکیب روسیه رای دادند، بخشی از روسیه شد. این همه پرسی پس از کودتا در اوکراین در فوریه سال 2014 با مساعدت غرب برگزار شد.

گرهاد شرودر، صدراعظم سابق آلمان چندی پیش در مصاحبه با نشریه Aachener Nachrichten اعلام کرد دیر یا زود باید تعلق کریمه به روسیه را به رسمیت شناخت.

شرور همچنین تاکید کرد اروپا باید همکاری با روسیه را از سر بگیرد و افزود روسیه نزدیکترین همسایه است و بدون آن صلح درازمدت در این قاره برقرار نخواهد شد.