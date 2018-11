آیا اس 300 در سوریه از پس اف 35 برخواهد آمد؟

پیشتر کارشناسان خاطرنشان کرده بودند که سامانه های موشکی اس 300 به نظامیان اسرائیلی اجازه نخواهند داد آزادانه به اجرای عملیات پرداخته و همچون سابق روسیه را مورد حمله قرار دهند.

کارشناس نشنال اینترست می نویسد اما نیروی هوایی اسرائیل چنگنده های نسل پنچ اف 35 را در اختیار دارد که به خاطر رادار گریزی خود و "نامرئی بودن" می توانند بر اس 300 غلبه کنند.

در مقاله نشریه آمریکایی خاطرنشان می شود:" یکی از وظایف اف 35 از همان ابتدا سرکوب و نابود سازی وسایل پیشرفته پدافند هوایی دشمن بوده است. اف 35 درشرایط ادامه روند مدرنیزاسیون سامانه های Block 3 و نصب وسایل برنامه ای و دستگاهی Block 4 به سلاح هرچه مهیب تری تبدیل می شود".

