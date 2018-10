خواننده مشهور ایرلندی به اسلام گروید + عکس

به گزارش اسپوتنیک، سینید اوکنور خواننده زن مشهور ایرلندی اعلام کرد که از مسیحیت کاتولیک خارج شده و به دین اسلام گرویده است.

وی همچنین اعلام کرد که نام خود را به "شهداء دایوید" تغییر داده است و صفحه جدید توئیتر خود را با نام جدید و تصاویر با حجاب خود باز نموده است. وی در حساب توئیتری خود نوشت: به مشرف شدن به دین اسلام افتخار می کنم. این امر نتیجه طبیعی است که می تواند هر فرد آگاه از امور دینی به آن دست یابد… همه کتاب های مقدس (انسان را) به دین اسلام رهنمون می کند که این دین (ما را از) همه کتاب های مقدس دیگر بی نیاز می کند.

​World renowned singer Shuhada Davitt @MagdaDavitt77 (#SineadOConnor) has proclaimed the #Shahadah with me in #Ireland. She is so happy! Masha Allah!#Ireland #Islam #SineadOConnorEmbracesIslam @SineadOconnorHQ pic.twitter.com/mBeHlcrgqW

— Shaykh Dr Umar Al-Qadri (@DrUmarAlQadri) 25 октября 2018 г.

