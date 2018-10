اسامی ۹۶ نماینده مجلس مخالف لایحه CFT

View this post on Instagram

📣 اسامی ۹۶ نماینده «مخالف» لایحه الحاق ایران به CFT: ۱-حمیدرضا حاج بابایی؛ همدان ۲-محمد دهقانی؛ نقندر، طرقبه و چناران ۳-مجتبی ذوالنوری؛ قم ۴-احمد امیرآبادی فراهانی؛ قم ۵-علیرضا سلیمی؛ محلات و دلیجان ۶-علی اکبر کریمی؛ اراک ۷-محمد ابراهیم رضایی؛ خمین ۸-سیدمحمدجواد ابطحی؛ خمینی شهر ۹-نصرالله پژمانفر؛ مشهد ۱۰-سهراب گیلانی؛ شوشتر ۱۱-عباس گودرزی؛ بروجرد ۱۲-غلامرضا شرفی؛ آبادان ۱۳-سیدحمیدرضا کاظمی؛ پلدختر ۱۴-محمد اسماعیل سعیدی؛ تبریز ۱۵-احمد سالک؛ اصفهان ۱۶-حسن حسینی شاهرودی؛ شاهرود ۱۷-سیدحسین نقوی حسینی؛ ورامین ۱۸-حبیب الله دهمرده؛ زابل ۱۹-ابوالفضل ابوترابی؛ نجف آباد ۲۰-جواد کریمی قدوسی؛ مشهد ۲۱-حسینعلی شهریاری؛ زاهدان ۲۲-حسینعلی حاجی دلیگانی؛ شاهین شهر ۲۳-ضیاءالدین اعزازی؛ بناب ۲۴-هدایت الله خادمی؛ ایذه ۲۵-سیدناصر موسوی لارگانی؛ فلاورجان ۲۶-اکبر ترکی؛ فریدون شهر ۲۷-سیدعلی ادیانی؛ قائمشهر ۲۸-محسن کوهکن؛ لنجان ۲۹-امیر خجسته؛ همدان ۳۰-عبدالله سامری؛ خرمشهر ۳۱-مهدی زاهدی؛ کرمان ۳۲-یعقوب شیویاری؛ میانه ۳۳-سیدراضی نوری؛ شوش دانیال ۳۴-احد آزادی خواه؛ ملایر ۳۵-محمود بهمنی؛ ساوجبلاغ ۳۶-محمدعلی پورمختار؛ بهار ۳۷-سیدتقی کبیری؛ خوی ۳۸-اقبال محمدیان؛ رامهرمز ۳۹-اصغر سلیمی؛ سمیرم ۴۰-محمدمهدی مفتح؛ تویسرکان ۴۱-محمدحسین فرهنگی؛ تبریز ۴۲-محمدرضا امیرحسن خانی؛ طبس ۴۳-فرهاد فلاحتی؛ قائنات ۴۴-محمد جواد کولیوند؛ کرج ۴۵-سیداحسان قاضی زاده هاشمی؛ فریمان ۴۶-علی محمد شاعری؛ بهشهر ۴۷-سیدجواد ساداتی نژاد؛ کاشان ۴۸-محمد خدابخشی؛ الیگودرز ۴۹-حسن کامران؛ اصفهان ۵۰-اکبر رنجبرزاده؛ اسدآباد ۵۱-احمد علیرضابیگی؛ تبریز ۵۲-حمیدرضا فولادگر؛ اصفهان ۵۳-سیدقاسم جاسمی؛ کرمانشاه ۵۴-سیدامیرحسین قاضی زاده؛ مشهد ۵۵-محمدرضا رضایی کوچی؛ جهرم ۵۶-حسن بهرام نیا؛ نهاوند ۵۷-سیدعلاءالدین خادم؛سپیدان ۵۸-علی عسگری ظاهری؛ مسجدسلیمان ۵۹-حسین هاشمی تخت؛ بندرعباس ۶۰-نظر افضلی؛نهبندان ۶۱-محمدحسین حسین زاده بحرینی؛ مشهد ۶۲-نادر قاضی پور؛ ارومیه ۶۳-جمشید جعفرپور؛ لارستان ۶۴-عبدالرضا مصری؛ کرمانشاه ۶۵-علی رستمیان؛ دلفان و سلسله ۶۶-سیدمحمدباقر عبادی؛ بیرجند ۶۷-مجید ناصری نژاد؛ شادگان ۶۸-ذبیح نیکفر؛ لاهیجان ۶۹-عباس پاپی زاده؛ دزفول ۷۰-قاسم ساعدی؛هویزه ۷۱-زهرا سعیدی؛ مبارکه ۷۲-محمود شکری؛ تالش ۷۳-شیران؛ مشهد ۷۴-طباطبایی نژاد؛ اردستان ۷۵-سیدجواد حسینی کیا؛ سنقر ۷۶-حسین نیازآذری؛ بابل ۷۷-محمدرضا ملک شاهی؛ خرم آباد ۷۸-صدیف بدری؛ اردبیل ۷۹-محمدرضا پورابراهیمی؛ کرمان ۸۰-هاجر چنارانی؛ نیشابور ادامه در کامنت اول👇

