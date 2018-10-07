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16:25 07 اکتبر 2018
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    چهره جدید بانوی اول سوریه

    چهره جدید بانوی اول سوریه

    © AFP 2018 / Miguel Medina
    جهان
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    همسر رئیس‌جمهوری سوریه دو ماه پس از آغاز شیمی‌درمانی خود با ظاهری متفاوت مقابل دوربین‌ها ظاهرشد.

    به گزارش اسپوتنیک به نقل از i24، اسما اسد، همسر رئیس‌جمهوری سوریه، بشار اسد، كه به سرطان سينه مبتلاست، تصويري در صفحه رسمي خود در فضاي مجازي منتشر كرد كه او را ظاهرا در جلسه‌اي كاري نشان مي‌دهد. همسر بشار اسد با چهره‌اي رنگ‌پريده و در حالي كه موهاي سرش را به دليل شيمي‌درماني از دست داده، دستاري بر سر بسته و البته لبخند بر لب دارد.

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    بالرعاية الكريمة… وبالمتابعة الحريصة عل مستقبل أبناء الوطن… وبالاهتمام بأدق تفاصيل العمل… السيدة الأولى أسماء الأسد تترأس اجتماعاً حول تطوير مسار عمل الأولمبياد العلمي من كافة جوانبه ولاسيما العلمية منها. تناول الاجتماع سبل تطوير الأولمبياد في اختصاص الرياضيات على مستويات العمل كافة، مركزيةً كانت أم فرعيةً في المحافظات، وبما ينسحب في المضمون على كافة اختصاصات الأولمبياد في الفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء والمعلوماتية. شملت المداولات آليات عمل اللجان العلمية (المركزية والفرعية) للأولمبياد والمهام المنوطة بتلك اللجان. ونوهت السيدة الأولى خلال الاجتماع إلى ضرورة مأسسة عمل اللجان ضمن إطارٍ يشمل مهامها وآليات عملها وقواعد تقييمها، والأسس والمعايير المعتمدة لتأليفها سواءً على المستوى المركزي أو الفرعي للجان في المحافظات. وأكدت سيادتها على ضرورة تعزيز التكامل في أدوار العمل بين الإدارة واللجان العلمية في مفاصل الأولمبياد العلمي على وجه العموم، وبما يضمن إعداد وإنتاج خطط عمل الأولمبياد وفق مفهوم فريق العمل الواحد. كما أكدت أيضاً على أهمية مشروع الأولمبياد العلمي بمفهومه الشامل كمشروع بناء طرائق التفكير لدى النشئ بما يساهم في إعداد أجيالٍ من الشباب السوري قادرة على مواكبة تطورات العصر والعمل بمنهجية تفكير حل المشكلات بأساليبٍ إبداعية، وتوجيه طاقات عناصر العمل في المشروع لهذه الغاية.

    A post shared by The First Lady Asma al Assad (@asmaalassad) on Oct 6, 2018 at 3:51am PDT

    گفتنی است،اسما فواز الاخراص،همسر 42 ساله رئیس جمهور سوریه متولد لندن است.وی مدرسه و پس از آن دانشگاه را در رشته کامپیوتر و ادبیات فرانسه در دانشگاه سلطنتی انگلیس، ،با نمرات عالی در شهر لندن به پایان رسانده است.همسر رئیس جمهور سوریه پس از کار در Deutsche Bank و JPMorgan Chase به سرزمین مادری خود بازگشت.
    بشار اسد در سال 2001 با اسما ازدواج کرد و در همان سال پسر آن ها حافظ به دنیا آمد.در سال 2003 نیز دختر آن ها زین و در سال 2004 پسر دوم آن ها کریم به دنیا آمد.

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