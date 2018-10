چهره جدید بانوی اول سوریه

View this post on Instagram

بالرعاية الكريمة… وبالمتابعة الحريصة عل مستقبل أبناء الوطن… وبالاهتمام بأدق تفاصيل العمل… السيدة الأولى أسماء الأسد تترأس اجتماعاً حول تطوير مسار عمل الأولمبياد العلمي من كافة جوانبه ولاسيما العلمية منها. تناول الاجتماع سبل تطوير الأولمبياد في اختصاص الرياضيات على مستويات العمل كافة، مركزيةً كانت أم فرعيةً في المحافظات، وبما ينسحب في المضمون على كافة اختصاصات الأولمبياد في الفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء والمعلوماتية. شملت المداولات آليات عمل اللجان العلمية (المركزية والفرعية) للأولمبياد والمهام المنوطة بتلك اللجان. ونوهت السيدة الأولى خلال الاجتماع إلى ضرورة مأسسة عمل اللجان ضمن إطارٍ يشمل مهامها وآليات عملها وقواعد تقييمها، والأسس والمعايير المعتمدة لتأليفها سواءً على المستوى المركزي أو الفرعي للجان في المحافظات. وأكدت سيادتها على ضرورة تعزيز التكامل في أدوار العمل بين الإدارة واللجان العلمية في مفاصل الأولمبياد العلمي على وجه العموم، وبما يضمن إعداد وإنتاج خطط عمل الأولمبياد وفق مفهوم فريق العمل الواحد. كما أكدت أيضاً على أهمية مشروع الأولمبياد العلمي بمفهومه الشامل كمشروع بناء طرائق التفكير لدى النشئ بما يساهم في إعداد أجيالٍ من الشباب السوري قادرة على مواكبة تطورات العصر والعمل بمنهجية تفكير حل المشكلات بأساليبٍ إبداعية، وتوجيه طاقات عناصر العمل في المشروع لهذه الغاية.

