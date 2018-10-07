چهره جدید بانوی اول سوریه

به گزارش اسپوتنیک به نقل از i24، اسما اسد، همسر رئیس‌جمهوری سوریه، بشار اسد، كه به سرطان سينه مبتلاست، تصويري در صفحه رسمي خود در فضاي مجازي منتشر كرد كه او را ظاهرا در جلسه‌اي كاري نشان مي‌دهد. همسر بشار اسد با چهره‌اي رنگ‌پريده و در حالي كه موهاي سرش را به دليل شيمي‌درماني از دست داده، دستاري بر سر بسته و البته لبخند بر لب دارد.

گفتنی است،اسما فواز الاخراص،همسر 42 ساله رئیس جمهور سوریه متولد لندن است.وی مدرسه و پس از آن دانشگاه را در رشته کامپیوتر و ادبیات فرانسه در دانشگاه سلطنتی انگلیس، ،با نمرات عالی در شهر لندن به پایان رسانده است.همسر رئیس جمهور سوریه پس از کار در Deutsche Bank و JPMorgan Chase به سرزمین مادری خود بازگشت.

بشار اسد در سال 2001 با اسما ازدواج کرد و در همان سال پسر آن ها حافظ به دنیا آمد.در سال 2003 نیز دختر آن ها زین و در سال 2004 پسر دوم آن ها کریم به دنیا آمد.