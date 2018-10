به گزارش اسپوتنیک به نقل از The Sun، هزاران کفشدوزک به دنبال جایی برای زمستان به خانه های ساکنان انگلستان حمله کردند.

لازم به ذکر است که در تابستان، با توجه به رکورد حرارتی ثبت شده در این کشور، تعداد کفشدوزک ها از گونه های ارلکین به شدت افزایش یافت و با شروع هوای سرد، این حشرات شروع به جستجو برای مکان های گرمتر کرده‌اند.

کاربران توییتر عکس ها و ویدئوهایی از این "حمله" را به اشتراک گذاشته‌اند.

Harlequin #ladybirds (Harmonia axyridis) busy taking up residence in our bathroom again… pic.twitter.com/kMmvZ0Gv09 — Jess Neumann (@Jess_n1) October 6, 2018

​#warwick seems to be being taken over by #Ladybirds THEY ARE EVERYWHERE!! 🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞 pic.twitter.com/dfkJUXsFYI

— Dean Nevin (@dean_nevin) October 5, 2018

​Attack of the Ladybirds update: its officially out of hand, I’ve lost control of the room 🐞🐞🐞🐞🐞#Ladybirds pic.twitter.com/UjsbNXleOA

— Helen Ablett (@HAblett) October 5, 2018

​#Ladybirds……everywhere🐞🐞🐞 pic.twitter.com/GimNwA3BIj

— Judy Dean (@JudyDean1) October 5, 2018

​I seem to have new housemates. #ladybirds pic.twitter.com/YixvHDxL5o

​