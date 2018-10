آمریکا دوباره هند را تهدید کرد

به گزارش اسپوتنیک به نقل از خبرگزاری پی تی ای، این اخطار دیروز پس از انتشار خبری درباره قصد دهلی نو برای امضای قرارداد 5 میلیارد دلاری خریداری اس 400 در چارچوب بازدید ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه از هند صورت گرفت که امروز آغاز می شود.

یک مقام معرفی نشده وزارت خارجه آمریکا به خبرگزاری هندی اعلام کرد واشنگتن همه متحدان و شرکای خود را به امتناع از معامله با روسیه دعوت می کند چون این معاملات مشمول قانون CAATSA می شوند.

