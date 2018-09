چین به آمریکا هشدار داد

به گزارش اسپوتنیک، سخنگوی رسمی وزارت دفاع چین اعلام کرد، همکاری چین و روسیه در رشته نظامی، یک همکاری عادی بین دو کشور مستقل است و آمریکا هیچگونه حقی در دخالت در این موضوع ندارد.

وی در پاسخ به سوال مربوط به اینکه آیا تحریم های امریکایی بر همکاری نظامی-فنی پکن و مسکو تأثیر خواهد گذاشت گفت:«چین و روسیه را همکاری استراتژیک جامع با هم پیوند می دهد. همکاری دو جانبه نظامی یک همکاری عادی بین دو کشور مستقل است».

به گفته وی هدف این همکاری را حمایت از منافع قانونی دو کشور، تأمین صلح و ثبات جهانی و منطقه ای تشکیل می دهد که با حقوق بین المللی مطابقت دارد و آمریکا حق دخالت در این موضوع را ندارد.