تحریم شرکت تایلندی بعلت ارتباط با ماهان ایر

به گزارش اسپوتنیک، وزارت خزانه داری ایالات متحده اعلام کرد: ایالات متحده تحریم هایی را علیه یک شرکت تایلندی بعلت ارتباط با شرکت هواپیمایی ایرانی ماهان ایر اعمال کرد.

این تحریم ها علیه شرکت تایلندی My Aviation Company, Ltd شهر بانکوک اعمال شده است.علاوه بر این در لیست اسامی شرکت های Mahan Travel and Tourism کوالالامپور مالزی نیز وجود دارد.

© Sputnik / فشار بی سابقه ترامپ بر ایران

وزارت خزانه داری تصریح می کند که این تحریم ها به اصطلاح تحریم های ثانویه هستند که بعلت ارتباط با افراد و سازمان هایی که در حال حاضر در فهرست تحریم های آمریکا قرار دارند اعمال می‌شوند.تحریم ها علیه ماهان ایر توسط ایالات متحده در ارتباط با اتهامات مربوط به انتقال سلاح ها و نظامیان توسط هواپیما این شرکت هواپیمایی به خارج از ایران برای "کمک به سازمان های تروریستی" معرفی شده است.