مخالفت آمریکا با پرواز نظارتی هواپیمای جدید Tu-214 روسیه

به گزارش اسپوتنیک به نقل از سخنان سرگئی ریژکوف رئیس مرکز ملی کاهش خطر هسته ای روسیه، آمریکا به جدیدترین هواپیمای روسیه اجازه پرواز تحت معاهده "آسمان باز" را نمی دهد.

به گفته وی، در چارچوب توافق های انجام شده، روسیه از تاریخ 2 تا 11 سپتامبر بر اساس گواهینامه بین المللی اقدام به آزمایش هواپیمای روسی توپولف 214 نمود، این هواپیمای تولید داخلی می باشد اما آمریکا با پرواز این هواپیما بر روی مناطق مشخص شده "آسمان باز" موافقت ننمود.