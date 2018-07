اعتراف آمریکاییان به برتری سلاح هسته ای روسیه

به گزارش اسپوتنیک، کارشناسان قدرت هرکدام از بمب های اتمی را معلوم کرده و انها را بایکدیگر مقایسه کردند. قدرت بمب های اتمی پرتاب شده به هیروشیما و ناکازاکی به ترتیب 15 و 21 کیلوتن بود. موشک آمریکایی Trident با قدرت 100 کیلوتن چهار بار قوی تراز آنها است. قدرت بهترین بمب کره شمالی از 250 کیلوتن تجاوز نمی کندو قدرت بمب آمریکایی Minuteman III 475 کیلوتن است.

قدرت موشک چینی DF-31 1000 کیلوتن است اما واشنگتن بمب اتمی B-53 را در اختیار دارد که 9 برابر قوی تر از موشک چینی است. در این میان به نوشته SofRep، قدرت بمب های اتمی روسیه بسیار بیشتر از رقیبانش است. مثلا قدرت موشک سرمت 50 هزار کیلوتن و قدرت اژدر عظیم زیردریایی "استاتوس ـ 6" 100 هزار کیلوتن است. به این ترتیب بهترین بمب روسیه ده برابر قوی تر از بهترین طرح های آمریکایی است.

© Sputnik / Ministry of defence of the Russian Federation