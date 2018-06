دست کم 20 زخمی حاصل تیر اندازی در نیوجرسی

به گزارش اسپوتنیک به نقل از آسوشیتد پرس، دست کم 20 تن در نتیجه تیراندازی توسط دو نفر در نمایشگاه Art Al Night، شهر ترنتون (پایتخت نیوجرسی) زخکی شدند.

همچنین گزارش شده است که فرد دیگری که مظنون به دخالت در این تیراندازی است، بازداشت شده است.

به گفته آنجلو آنفری، دادستان شهرستان مرسر، چهار قربانی، از جمله یک پسر 13 ساله، در وضعیت بحرانی قرار دارند.

پیش از این نیز گزارش شده بود که پنج نفر در تیراندازی در یک مراسم تشییع جنازه در نزدیکی سان فرانسیسکو زخمی شده اند.

#BREAKING: Mercer County DA’s Office confirms one dead, at least 14 injured in an overnight shooting at #ArtAllNight festival in #Trenton. pic.twitter.com/2i3pUidJwW