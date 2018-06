دلایل غیرطبیعی کم هوش شدن انسان

به گزارش اسپوتنیک به نقل از Proceedings of the National Academy of Sciences، متخصصین مرکز تحقیقات اقتصادی Ragnar Frisch در نروژ تأیید کردند که شاخص میانگین IQ در دهه های گذشته در شمال اروپا کاهش یافته است. گرچه ماهیت دقیق این پدیده هنوز معلوم نشده است، دانشمندان برخی از علل احتمالی این پدیده را نام برده اند.

در سال 1984،جیمز فلین،روانشناس و فیلسوف نیوزیلند نشان داد که ضریب هوشی در کشورهای مختلف جهان در طی 50 سال با یک سرعت متوسط در حال رشد است،این پدیده اثر فلین نامیده شد. با این حال، داده های مطالعات اخیر نشان داده است که اثر فلین در برخی از کشورهای غربی به طور قابل توجهی ضعیف شده و یا حتی معکوس شده است. دانشمندان چند فرضیه برای توضیح این پدیده ارائه داده اند ، از جمله تاثیر تلویزیون، مهاجرت و تباهی باروری-رابطه معکوس بین هوش و باروری (افراد با هوش کمتر تمایل بیشتری به داشتن فرزند دارند).

دانشمندان داده های مربوط به 736808 قهرمان نروژی را که در سالهای 1962 و 1991 متولد شده اند، مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. سن جوانان در زمان آزمایش 18 سال بود. به طور متوسط افراد سالخورده در سال 1962، 99.5 امتیاز و برای کسانی که در سال 1975 متولد شدند، 102.3 امتیاز بوده است. تا سال 1989، IQ با 2.8 افت به 99.4 امتیاز رسید، اگرچه در سال 1991 به 99.7 افزایش یافت.اما به طور کلی، الگوی مشاهده شده با الگوی فلینی در سطح جهان مطابقت داشت و دارای روند معکوس بود.

نتایج تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که اثر فلین در میان خانواده های مختلف و در بین افراد داخل یک خانواده مشاهده می شود. بنابراین، این پدیده را نمی توان به طور کامل توسط عوامل مانند تباهی باروری، آموزش والدین و اندازه خانواده توضیح داد.درعین حال دانشمندان نمی توانند بگویند که دقیقا از عوامل باقی مانده از قبیل: تلویزیون، وخامت کلی سطح آموزش و پرورش و سبک زندگی کدام یک دلیل افت سطح هوش هستند.