دی جی "بی بی" یا مجموعه جذاب سی دی های نتانیاهو+تصاویر

For a collection of amazing CDs of Persian songs, call 1-800-666-BIBI.



Includes #1 hits such as:



🔷"Netanyahu, the Fu*king Warmonger"

🔷"I Dream of WW3" &

🔷 "Nuke Me Once, Nuke Me Twice"!#Iran #IranDeal pic.twitter.com/dd4zXVmSLJ