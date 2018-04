عطر های مخصوص دیدار رهبران دو کره

به گزارش اسپوتنیک، Korea Herald در این خصوص اطلاع داد.

این مجموعه از هفت عطر با نام Reunification Perfume معرفی شد. در این مجموعه عطرهایThe Scent of Hamgyeongnamdo ، Haedanghwa از رزهای جنوب آسیا ،The Scent of Pyeongannamdo، Haeju،The Scent of Hwanghaedo، Daedonggang با بوی تازه دریا قرار دارند. به گفته ی سازمان دهنده این مراسم ، عطرها حس نوستالژی را به مردم کره که بعد از جنگ ازهم جدا شده اند می دهد.

27 آوریل کیم جونگ اون اولین رهبر کره شمالی شد که از مرز نظامی و علامت گذاری شده بین دو کره عبور کرد وارد کره جنوبی شد و آنجا با رهبر کره جنوبی، مون جائه یانگ دیدار کرد.

بر اساس نتايجی که از اجلاس سران دو کره حاصل شد، بیانیه ای به تصویب رسید که در آن کره شمالی و کره جنوبی تلاش خواهند کرد تا با حمایت بین المللی شبه جزیره کره را از سلاح اتمی خالی کنند. طرفین همچنین توافق کردند تا بتدریج با کاهش تسلیحات نظامی در جهت اعتماد سازی و کاهش تنش نظامی قدم بردارند و با پیروی کردن از توافقنامه در عدم تجاوز و استفاده از تسلیحات نظامی علیه یکدیگر اقدام کنند.