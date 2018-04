جان باختن 260 نفر در سقوط هواپیمای نظامی در الجزایر + عکس

به گزارش اسپوتنیک به نقل از از الجزیره، امروز 11 آوریل، تا کنون بیش از 260 نفر در نتیجه یک حادثه هواپیمای نظامی الجزایر جان باختند.

بر اساس آخرین اطلاعات، هواپیمای Il-7 در زمین کشاورزی در نزدیکی شهر بلیدا در حدود ساعت 8:00 به وقت محلی سقوط کرده است. هواپیما چند دقیقه پس از پرواز، با آتش گرفتن به زمین سقوط نمود. بیش از 260 نفر در سقوط این هواپیمای نظامی در الجزیره کشته شده اند. هنوز علت حادثه مشخص نیست.

