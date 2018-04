آزمایش سلاح ضد ماهواره ای روسیه

به گزارش اسپوتنیک، این مطلب را نشریه The Diplomat با استناد به منابعی در پنتاگون گزارش داده است.

The Diplomat خاطرنشان می سازد این چهارمین آزمایش موفق از بین شش آزمایش موفق سیستم А-235 روسیه بود.

The Diplomat با استناد به منابع آمریکایی می نویسد سلاح ضد ماهواره ای روسیه از جمله متشکل از سیستم های تحت آزمایش С-500 و А-235 است.

این نشریه همچنین ادعا می کند تا آخر سال 2018 سیستم دفاع ضد موشکی بر اساس سامانه A-135 با موشک ضد بالستیک 53Т6 (ABM-3 Gazelle بر اساس طبقه بندی ناتو) در اطراف مسکو مستقر خواهد شد. این سیستم در نوامبر 2017 هدف واقع در مسافت حدود صد کیلومتری را با موفقیت رهگیری کرد.

نظامیان روسیه روز 2 آوریل 2018 موشک 53Т6М برای سیستم ضد موشکی A-135 را در میدان تیر ساری شاگان با موفقیت آزمایش کردند. این سیستم برای دفاع از مسکو در برابر حملات هوایی ـ فضایی و هشدار دهی درباره حمله موشکی و کنترل فضای کیهانی در نظر گرفته شده است.