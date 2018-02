آیا جراحی زیبایی بر حافظه تاثیر دارد؟

به گزارش اسپوتنیک ، به نقل از مجله بیهوشی the journal Anaesthesiaکارشناسان در پژوهش‌های جدید خود متوجه شده اند که بیهوشی و عمل جراحی مغز می‌توانند سبب دگرگونی در مغز بدون هیچ علائمی درماه‌ها و سال‌های اول پس از جراحی شوند، اما در سال‌های آتی خطر افت توان حافظه به وجود می‌آید.

این یافته به وسیله دانشمندان دانشگاه ویسکانسین — مدیسون (The University of Wisconsin-Madison) آمریکا برروی گروهی از افراد میانسال که سابقه جراحی و بیهوشی داشته‌اند، صورت گرفته است.

این افراد در آزمون‌های حافظه نمره‌های پایینی بدست آورده اند و کارشناسان اعتقاد دارند جراحی یکی از دلایلی است که سبب می‌شود افراد در به خاطر سپردن اطلاعات دچار مشکل شوند.

پیش از این نیز درسال ۲۰۱۴ پژوهشی درباره اثر جراحی و گذراندن بیهوشی بر ایجاد علامت هایی، چون سردرگمی و عملکرد ضعیف مغز درمجله تحقیقات بالینی (the Journal of Clinical Investigation) منتشر شده بود.

کارشناسان دلایل متعددی برای ایجاد اختلال حافظه در افراد پس از جراحی نام می‌برند که بیشتر آن به دلیل استفاده از ماده بیهوشی است.

به افراد توصیه می شود که جز در مواقع لزوم و ضروری از انجام عمل جراحی خودداری کنند، مواردی، چون جراحی بینی تنها برای زیباترشدن آن و مواردی از این دست می‌تواند افزون بر عارضه‌های جانبی خواسته و ناخواسته عمل بینی، سبب ریزش مو، بالا رفتن فشارخون و نیز افت توان ذهنی و قدرت حافظه در آینده شود.