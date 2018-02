گروه هکری از اجرای سفارش دولت کانادا برای تضعیف ورزش روسیه سخن گفت

به گزارش اسپوتنیک، این مطلب در سایت گروه هکری Fancy Bears گفته می شود.

طبق اطلاعات هکرها، 13 فدراسیون ملی رشته های ورزشی زمستانی در کانادا و همچنین کمیته ملی المپیک این کشور و تعداد دیگری از سازمان ها در فوریه سال 2004 در رابطه با ناکامی ورزشکاران کانادایی ازجمله در بازی های المپیک تابستانی سال 1976 در مونرال و بازی های المپیک زمستانی 1988 در کالگری همکاری برای اجرای طرحی تحت عنوان "به دست آوردن سکو" " (Own the Podium, OTP) را آغاز کردند.

اجرای این طرح با حمایت مالی دولت وکمیته ملی المپیک کانادا در سال 2005 آغاز شد. گزارش مالی این طرح به دست Fancy Bears افتاده که حاکی از مخارج چندین میلیاردی آن است.

خاطرنشان می شود که طرح "به دست آوردن سکو" (Own the Podium, OTP) با کمیسیون تحقیقات آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ به همکاری نزدیک پرداخته و از منافع ملی کانادا دفاع می نماید.