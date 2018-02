تصاویری متواضع از سفیر آلمان در ایران + عکس

به گزارش اسپوتنیک میشاییل کلور برشتولد سفیر آلمان در ایران، آبگوشت دوست دارد و با مردم محلی روستا ها گپ می رزند.

میشاییل کلور برشتولد سفیر آلمان در ایران در توئیتر خود تصاویر زیبایی از زندگی ساده و سفرهای غیرتشریفاتی خود در ایران به نمایش گذاشته است. اسپوتنیک مجموعه ای از این تصاویر را برای شما تهیه کرده است. این دیپلماتیک ایرانی به کاشان می رود، آبگوشت دوست دارد، در صحراهای ایران گردش می کند و از برف در تهران لذت می برد. او نیاز به بادیگارد ندارد.

nice brake between appointments in southern Tehran…. pic.twitter.com/8lhtGXmgCU — MichaelKlorBerchtold (@GermAmbTeheran) 7 декабря 2017 г.

"Ab Gusht" cooking lesson for me by real experts! Delicious!



کلاس آموزش آشپزی آبگوشت برای من، توسط آشپزهای ماهر! خوشمزه ست! pic.twitter.com/PCbRsvjM1w — MichaelKlorBerchtold (@GermAmbTeheran) 18 января 2018 г.

​I had a good year 2017 in Iran! Many thanks to all followers, I wish you a happy, prosperous+healthy New Year!!

سال ۲۰۱۷، سال خوبی برایم در ایران بود. تشکر فراوان از همه شما که با پیام هایتان، همراه مان بودید. امیدوارم بهره تان در سال نو، سلامتی، شادی و موفقیت باشد. ۲۰۱۸ مبارک! pic.twitter.com/Bi6E2FTC3b — MichaelKlorBerchtold (@GermAmbTeheran) 28 декабря 2017 г.

​كنسرت هاي زنده فوق العاده @OlafurArnalds در سالن انديشه #تهران. با خوشحالي از حمايت #سفارت_آلمان از اين پروژه. باعث خرسندي است كه #برلين و عرصه موسيقي آن را در كنار خانه خود در ايسلند به عنوان محل زندگي و كار انتخاب كرده ايد. pic.twitter.com/EZyNuInBSF

