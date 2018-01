تعداد قربانیان آتش سوزی در بیمارستانی در کره جنوبی به 41 نفر رسید + فیلم و عکس

به گزارش اسپوتنیک به نقل از خبرگزاری یونهاپ، همچنین 79 نفر زخمی شده اند که حال 9 نفر از انها وخیم است.

آتش سوزی حدود ساعت دو بامداد امروز در طبقه اول بیمارستانی در شهر میریانگ ، واقع در استان جئونسانگنام — دو در جنوب کره جنوبی رخ داده است. به گزارش خبرگزاری یونهاپ حریق احتمالا در بخش اورژانس بیمارستان رخ داده است.

اطفای حریق حدود دو ساعت طول کشید و در ان زمان 111 بیمار در بیمارستان بودند.

​Video shows patient escaping from fire that killed at least 30 people at a hospital for the elderly in South Korea. https://t.co/GagtCrhk5a pic.twitter.com/ej7iqessJS

— ernesto veles (@erveza) 26 января 2018 г.

​